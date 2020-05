Des ambulanciers choquent en faisant la danse du cercueil avec un "patient coronavirus" (VIDEO)

Ces soignants ont recréé la scène avec une civière, dans lequel se trouve un mannequin représentant un patient atteint du Covid-19. Après avoir filmé la danse, ils ont posté la vidéo sur TikTok avec comme légende : "Attention : boost de moral imminent #Covid19".



Bad buzz et excuses publiques

Comme on pouvait s'y attendre, la vidéo est très mal passée auprès des internautes. "Ils disent qu'ils vont booster notre moral. Je ne vois pas en quoi chez des familles déchirées, ça remonte le moral" a-t-on pu lire sur Twitter, tout comme ce commentaire indigné : "c'est complètement amoral, ça me rend malade". Ou encore les mots "se moquer de la mort, ce n'est jamais bien".



La vidéo supprimée, un porte-parole de l’équipe de soignants s'est publiquement excusé : "Une vidéo TikTok postée par des membres d’une de nos équipes a circulé sur les réseaux sociaux et on les voit agir de manière totalement non-professionnelle. Nous présentons nos excuses pour la peine que cela a pu causer. Nous assurons que nous prenons cet incident très au sérieux et qu’il sera réglé en interne".