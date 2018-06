Des co-détenus de Cheikh Béthio Thioune ont eu des enfants de moins de 4 ans en prison. Comment font-ils pour voir leurs femmes ? C'est quoi le deal en prison?

A l’heure où il est question d’évaluer la détention préventive sur fond d’instruction de l’affaire dite de Medinatoul Salam, une question taraude les esprits. Presque tous les compagnons de Cheikh Béthio Thioune en détention préventive depuis six ans ont eu des enfants de moins de 4 ans en prison, comment font-ils pour voir leurs femmes ?



C’est quoi le deal en prison ? Qu'en est-il des visites conjugales ? En tout cas, les Thiantacounes ont décidé de passer à la vitesse supérieure puisque l’un d’entre eux a tenté de se suicider, en buvant de l’eau de Javel.



Ainsi, les co-détenus de Cheikh Béthio Thioune dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam ont décidé d’observer une grève de la faim illimitée. Ils fustigent leur longue détention excessive et exigent la tenue de leurs procès. Maintenus en détention provisoire depuis 6 ans, les Thiantacounes arrêtés dans l’affaire Médinatoul Sall, se sont révoltés. Parmi les 16 détenus, neuf ont décidé d’entamer une grève de la faim illimitée dans la nuit du dimanche au lundi.



Pour rappel, Ababacar Diagne et Bara Sow, deux “thiantacounes” avaient été sauvagement tués et enterrés en catimini dans la forêt de Keur Samba Laobé, près de Mbour. Le garde des Sceaux et ministre de la Justice, ismaïla Madior Fall a garanati la tenue de procès incessamment, tout en arguant toutefois qu’on ne peut pas juger dans la précipitation des crimes de sang. Doyna war.













Leral.net