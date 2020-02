Des mariages homosexuels financés par des ONG célébrés au Sénégal : de hautes personnalités membres des Lgbt Dans un large dossier consacré aux homosexuels au Sénégal, le journal L’Observateur fait une immersion dans la communauté des homosexuels au Sénégal, ce lundi.

Selon une ancienne employée de l’Onu qui s’est confiée au journal, « il y avait des mariages entre homosexuels avec des "ndieuké"-hommes, anniversaires, des djokolanté". Je me rappelle qu'à Kaolack, le préfet de l'époque m'avait dit : "Ils peuvent organiser leurs activités tant que ça ne nous trouble pas, sinon j'appelle la justice et on les arrête ».

« Des mariages ont été scellés ici au Sénégal et parfois financés par des Ong. A Dakar, il y a eu plusieurs mariages. C'est peut-être un seul qui a été connu de la police, mais j'ai participé à une dizaine de mariages. Ils vivent ensemble. Comme un couple normal dans leur appartement. D'autres ont femme (s) et enfants à côté », ajoute celle qui se fait appeler Alimatou Diop.

« La communauté Gay compterait beaucoup de membres insoupçonnés au Sénégal. De grandes personnalités de ce pays sont dans le lot », a-t-elle poursuivi.



