Des marins français et sénégalais en patrouille au large du Sénégal ce samedi Dakar, 1er fév (APS) – Une équipe de la marine française va effectuer samedi avec des marins sénégalais, une patrouille au large des côtes sénégalaises destinée à identifier ou localiser d’éventuels contrevenants, a annoncé vendredi le capitaine de vaisseau, Vincent Sébastien.



Rédigé par leral.net le Samedi 2 Février 2019 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

"(…) Dès demain, nous travaillerons ensemble avec un patrouilleur sénégalais au large du Sénégal pour identifier, et localiser d’éventuels contrevenants", a-t-il notamment déclaré.



L’officier français s’adressait à des journalistes à l’issue d’une visite de presse du bâtiment de projection et de commandement L9013 Mistral, un navire de la marine française en escale au port autonome de Dakar depuis mercredi dernier.



Selon lui, cette patrouille de 24 heures, s’inscrit dans le cadre du prolongement de la coopération en matière de sécurité maritime entre son pays et le Sénégal.



"C’est évidemment le Sénégal qui intervient dans ses eaux pour éventuellement agir vis-à-vis de ces contrevenants", a-t-il poursuivi.



"Nous disposons des moyens pour que cette patrouille soit fructueuse", a ajouté le capitaine de vaisseau Vincent Sébastien.



Il a en outre estimé que la sécurité en mer reste "une préoccupation" pour le Sénégal qui compte de nombreux pêcheurs,



"La sécurité aux larges du Sénégal et dans les pays côtiers de l’Afrique de l’ouest, est un vrai défi", a-t-il souligné.



Le capitaine vincent Sébastien a indiqué qu’après Dakar, son équipe va poursuivre sa mission dans d’autres pays de l’Afrique côtière, en vue d’améliorer leur sécurité maritime.















SG/ASB/AKS

