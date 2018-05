Des « mauvais » employés supplient leur cheffe de les gifler lors d’une réunion d’agents immobiliers

La responsable frappe ses employés



Un équipe d’agents immobiliers prient leur boss de les frapper pour se faire pardonner de leurs piètres résultats. Ils se mettent en ligne et attendent, mains dans le dos, que leur cheffe vienne leur mettre la main dans leur figure.

Les six agents immobiliers en question venaient d’être critiqués pour leur mauvaise attitude au travail et les chiffres qui en résultent. La vidéo a vite tourné sur les réseaux sociaux chinois. Certains trouvent que la punition leur permettra de s’améliorer, d’autres sont choqués de voir cette pratique.



Ce sont eux qui ont supplié de se faire gifler

Ces images ont été authentifiées par la société immobilière chinoise qui a reconnu ses employés. L’entreprise Huanqiu n’a toutefois pas voulu commenter les images. L’incident a eu lieu à Yichang, dans la province de Hubei.

Dans le rôle de la cheffe tortionnaire, il s’agit de madame Zhang, qui inflige les gifles lors de cette réunion du personnelle qui sert normalement à féliciter les meilleurs éléments de la société. Ce qui est assez perturbant, c’est qu’on peut voir que la cheffe ne les gifle pas de bon cœur, on peut même voir qu’elle pleure dans ses images.



L’un des employés, présent raconte que la cheffe a demandé qu’elle devrait être la punition adéquate. Ce sont eux qui l’ont « forcée » à les frapper. « Elle ne voulait pas, mais ils lui ont prié de le faire quatre ou cinq fois », raconte l’employé à News China. Depuis que cette vidéo fait le buzz, elle a été priée cette fois-ci de présenter sa démission.













Source: Le Tribunal du Net