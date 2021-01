Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Des millions, des terrains offerts à Pape Bouba, abandon de poste: L'oncle du policer radié dément: "Il n'a reçu aucun franc. le chargé de com de Antoine Diome est mal informé..." Rédigé par leral.net le Samedi 16 Janvier 2021 à 20:01 | | 0 commentaire(s)| Elhadji Dia l'oncle de Pape Bouba Diallo du nom du policier radié pour s'être agenouillé devant son guide spirituel Serigne Modou Kara Mbacké a tenu à apporter des éclaircissements sur cette affaire. Ce, suite à la sortie du chargé de communication du ministre de l'Intérieur. Lequel a déclaré à l'émission Jakarlo de la Tfm que le désormais ex-policier avait abandonné son service pour saluer son marabout mais aussi que Pape Bouba a dit en conseil de discipline qu'il ne regrette rien et si c'était à refaire il le referait. M.Dia prend le Sénégal en témoin, et affirme que son neveu n'est pas indiscipliné au point de tenir de tels propos. Il révèle qu'il a des preuves qui montrent qu'à chaque fois qu'on l'a interpellé, il a répondu poliment. A l'en croire, "soit le chargé de com du ministre est mal informé ou très mal intentionné car il n'a jamais abandonné son poste". L'oncle révèle également que Pape Bouba n'a reçu aucun franc, ce ne sont que des promesses rien ne s'est encore concrétisé.





