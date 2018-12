Des pilleurs du TER tombent

Le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire pour soustraction de deniers publics et recel de deniers publics après le vol au port de plusieurs tonnes de fer 12 destinés au train express régional (TER).



Des sources autorisées renseignent que l’enquête menée par la brigade de recherches de Dakar, a permis d’identifier le nommé Demba Ndiaye, un commerçant très connu, comme cerveau de cette affaire. Ce dernier qui est actuellement en fuite, est sous le coup d’un mandat d’arrêt.



Cependant, deux de ses complices présumés ont été arrêtés et sont sous le coup d’une information judiciaire.













Libération

