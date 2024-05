Des policiers adjoints volontaires en colère : Près de 2000 postulants admis...puis ajournés Bes Bi - Alors qu’ils avaient réussi brillamment au concours d’entrée à l’Ecole nationale de police, sous l’ancien régime, des Policiers adjoints volontaires (Pav) déclarés admis ont été finalement écartés. Les nouvelles autorités ne sont pas dans la dynamique de prendre le nombre initialement prévu. Et selon plusieurs sources, le ministère de l’Intérieur a avancé l’argument de l’âge pour nombre de ses admis au concours professionnel.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2024 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Il a été ordonné aux autorités de la police de ne pas permettre aux Policiers adjoints volontaires dont l’âge a dépassé les 35 ans d’intégrer l’Ecole nationale de police

En fait, ce besoin de recrutement était motivé par les événements de mars 2021. C’est ainsi que l’Etat avait voulu miser sur ces éléments appelés Policiers adjoints volontaires. Le recrutement était basé sur, entre autres critères : «être âgé de plus de 20 ans jusqu’à 38 ans, civil ou militaire, avec diplôme»



Cependant, a appris Bés bi, après cet enrôlement, «la police avait interdit de manière formelle de ne faire aucun autre concours civil ou militaire, autrement dit dans le corps et en dehors du corps sous peine d’être exclu». Entre-temps, certains Pav qui avaient bravé cette interdiction en faisant le concours de la gendarmerie ont tous été renvoyés malgré leur admission à la gendarmerie. Les autres admis ne s’expliquent pas que les autorités veuillent les écarter «après toute la loyauté et tous les sacrifices qu’ils ont consentis entre blessures et ratage d’autres concours comme l’Ecole nationale d’administration ou même du Greffe»



Le nouveau régime annule la liste des admis



En 2022, la police décide d’organiser un concours professionnel d’accès au corps des agents de police, mais «sans jamais mentionner l’âge des agents». C’est ainsi que «plus de 2000 Pav ont participé au concours dont 1151 éléments sont déclarés admis de manière officielle par ordre de mérite et 500 éléments pour la liste d’attente.



« Depuis, plus de deux mois, nous ne sommes pas entrés à l’école. Les autorités avaient jugé utile d’attendre la fin des élections présidentielles pour ne pas dégarnir les rangs en cas de troubles».



Mais les nouvelles autorités ont une autre idée. «A notre grande surprise, le nouveau régime sort une nouvelle note fixant la date de la rentrée de l’école le vendredi 17 mai 2024 avec comme conséquence la suppression des candidats déclarés déjà admis de manière officielle sur les listes d’entrée qui aura lieu le 22 mai. Avec comme motif, l’âge. Ainsi, tous les éléments qui ont réussi le concours professionnel âgés de plus de 34 ans, 35 ans, 37 ans, 38 sont exclus de la liste sans motif ni fondement», confient certains d’entre eux.



Or, relèvent-ils, le décalage entre 2021 et maintenant leur a causé du tort et c’est de la responsabilité des autorités. «Les éléments qui avaient l’âge de 33 ans sont déclarés aujourd’hui âgés et risquent d’être exclus de la police. Une chose inédite, injuste jamais arrivée dans l’histoire de la police nationale. Aujourd’hui avec ces mesures, plus de 2000 éléments risquent d’être exclus pour motif d’âge», dénoncent-ils



Bés bi a joint les autorités policières pour avoir leur version. Les responsables de la communication avaient promis de réagir. Sans retour, les nombreuses relances n’ont connu aucune suite.



