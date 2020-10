Des proches du Khalife tempèrent les ardeurs: « Non, il ne s’est pas encore prononcé sur la célébration ou non du Gamou de Tivaouane » Suite à la parution et au partage de l’information annonçant la célébration 2020 du Gamou de Tivaouane, la réaction n’a pas tardé du côté des proches du guide religieux. Un de leurs a apporté à Leral.net, son éclairage aux allures de démenti…

Serigne C. (nom d’emprunt) a joint leral.net pour recadrer les faits sur cette annonce de la célébration prochaine du Gamou 2020. Après avoir eu notre éclairage sur la source de cette information que nous avons partagée, il s’est voulu très clair: « étant de la maison du Khalife, ni moi, ni mes proches ne l’ont entendu se prononcer là-dessus. Pour être clair, il n’a ni informé de la tenue cette année du Gamou, ni infirmé sa tenue ».



Donc selon lui, en parler, c’est devancer la décision du Khalife général Serigne Mbaye Mansour. Raison pour laquelle, il recommande la prudence à leral.net, afin de ne pas véhiculer des fake news.



Donc comme avec le partage de cette annonce, Leral a tenu à relayer son message qui frôle le démenti.



