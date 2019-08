Désastre à Direct Info: Les travailleurs réclament 8 mois d'arriérés de salaire

L'attente a été longue. Après huit (8) mois sans salaire, les travailleurs de Direct Info ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour réclamer leur dû, lit-on sur un communiqué de la section synpics dudit journal. "La situation est désastreuse" disent les syndicalistes tout en signalant l'inaction des responsables administratifs pour trouver une issue heureuse lors d'une réunion tenue hier 1er août.



" Cette situation sociale des travailleurs est de la responsabilité combinée du Directeur Général Pape Diogoye Faye et du propriétaire Cheikh Amar" accusent les concernés. Selon toujours la correspondance, les travailleurs ont tenté, en vain, de rencontrer le propriétaire Cheikh Amar pour lui exposer les tenants de la situation. A chaque tentative, c'est le directeur général qui les envoie balader.

"La situation est pareille dans tous les médias" et "qu'à l'impossible nul n'est tenu" rétorquait le Directeur Général aux travailleurs qui jugent ces paroles comme une injure aux lois de notre pays.



La section SYNPICS a ainsi décidé de transmettre au Bureau Exécutif National le procès verbal de la réunion et reste en attente de connaître la stratégie de lutte qui sera dégagée à cet effet.



