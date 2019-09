Désavoué par Macky Sall, Ahmed Khalifa Niasse dément et déclare : « Je fais l’actualité depuis 50 ans »

Le marabout politicien, Ahmet Khalifa Niasse, a soutenu que le Président Macky Sall ne va pas le recadrer, après la sortie de ce dernier qui lui a rappelé que "ce n'est pas à l'Etat de choisir un Khalife pour une confrérie".



« Macky Sall ne me recadrera pas. On ne recadre pas quelqu’un en l’appelant par son nom en disant qu’on va lui passer un coup de fil. La déclaration de Macky Sall m’honore », a-t-il affirmé dans le journal L’Observateur.



Mardi, Macky Sall, qui était à Médina Gounass (au sud-est du Sénégal) pour présenter ses condoléances au Khalife suite au rappel à Dieu de son frère lors du Pèlerinage à la Mecque, en a profité pour répondre à Ahmed Khalifa Niasse, qui avait appelé à son arbitrage pour l'intronisation du Khalife comme Khalife général des Tidianes, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal.



Revenant sur ses déclarations moqueuses et ironiques envers des personnalités politiques, M. Niasse dit qu’elles lui permettront surtout de maintenir ses victoires de polémiste et de continuer à faire de l’audience à la radio, à la télé, dans les journaux et sur internet.



Et d’ajouter : « Je fais l’actualité depuis 50 ans. Actuellement, j’ai une quinzaine de sollicitations médiatiques. Pour le moment, j’attire les médias, donc je continue de répondre jusqu’au jour où ne me posera plus de questions ».









