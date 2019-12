Désencombrement de Dakar : Les opérations reprennent ce mercredi

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, reprend, aujourd'hui, les opérations de désencombrement. Les opérations, qui débutent sur l'avenue Malick Sy, vont se poursuivre jusqu'au 31 décembre prochain, informe Enquête.



Le ministre Abdou Karim Fofana, qui a fait l'annonce, renseigne que le gouvernement ne reculera pas. À propos du marché Sandaga, il informe que la construction va bientôt commencer et que les marchands ambulants seront recasés dans des sites sécurisés.

