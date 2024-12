Désencombrement de la ville : Rufisque relance son opération des bulldozers C’est une nouvelle opération de déguerpissement que le chef de l’exécutif dans le département de Rufisque a lancé, jeudi 5 décembre 2024. Les opérations qui ont débuté par la gare routière, vont s’étendre au boulevard et aux principales rues du centre-ville.

Dans le sillage de son prédécesseur, Abdou Khadir Diop, le nouveau préfet de Rufisque a repris le désencombrement de la ville en s’attaquant, dans un premier temps, à la gare routière de Rufisque caractérisée par une grande anarchie avec la prolifération des installations des ateliers de mécaniciens.



Cette installation accompagnée par une multiplication des cantines et autres gargotes qui font de ce lieu un véritable milieu interlope. « Nous avons démarré la grande opération de désencombrement et de nettoiement parla gare routière de Rufisque compte tenu de son occupation anarchique », a souligné le préfet Maguette Diouck



Une opération qui vise, non seulement à désencombrer les lieux mais aussi à les aménager afin de prévenir le retour des squatters.

« ... Nous avons pris les bonnes dispositions pour asseoir une concertation réussie et une communication réussie, mais également pour leur permettre d’avoir le meilleur endroit disponible » a souligné le Préfet qui promet d’œuvrer, en relation avec les autorités centrales, pour leur relogement.





Après la gare routière, M. Diouck annonce les prochaines étapes qui seront le boulevard Maurice Gueye et les artères principales de la ville qui ont été reprises parles marchands et autres tabliers, après le travail de son prédécesseur, qui avait été apprécié par les tous les rufisquois.



« …Nous avons aussi des occupations anarchiques le long du boulevard Maurice Gueye. Il doit mériter une attention particulière parce que c’est la route nationale avec ses voies secondaires. Nous allons essayer de voir comment dégager les épaves » a annoncé le chef de l’exécutif départemental.



Cette opération est la quatrième, depuis l’installation du successeur d’Abdou Khadir Diop, dont le travail avait satisfait les rufisquois qui avaient même organisé une série de manifestations, pour dénoncer son affectation. Afin d’éviter une reprise des emprises libérées par les ambulants et les tabliers, la direction du cadre de vie s’est engagée à les aménager pour embellir encore la ville.



« Nous avons répondu à l’appel des autorités territoriales pourles accompagner dans les opérations de désencombrement... Nous avons parlé de la sécurisation des espaces libérés. Nous avons une direction qui s’occupe des espaces verts et de l’espace public. Nous avons prévu de revenir sur les sites pour pouvoir leur proposer des aménagements pour leur sécurisation » a promis Serigne Kosso Sène, directeur général du Cadre de vie et de l’hygiène publique qui a lancé un appel aux maires de la ville pour venir les accompagner dans cette initiative.



Pour leur part les mécaniciens et autres artisans qui s’activaient dans la gare routière et les alentours, disent se soumettre à la volonté des autorités. Mais, ils sollicitent de l’Etat leur réinstallation sur un site dédié et déjà aménagé à Diamniadio.



Sud Quotidien



