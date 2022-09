Désolation à Cambérène 2 : comment le jeune Mamadou Sélou Diallo a perdu la vie par électrocution

«Ils revenaient de l’école. Ils voulaient patauger pour rentrer chez eux. Ils étaient trois fillettes et un garçonnet. J’ai porté la plus petite pour la sortir des eaux. C’est en retournant sur mes pas que j’ai entendu les cris de l’enfant. Il avait posé ses mains sur des grilles… Je lui ai dit de lâcher prise. Mais, il continuait à crier, de tomber et de se relever. J’ai voulu aller le secourir, mais il y avait un risque avec l’électricité. Même mon frère a reçu une décharge en tentant d’aller à sa rescousse. Dieu a fait qu’il n’a pu se tirer d’affaire», déclare, attristé, Moustapha Guèye.



En dépit de la prompte réaction des sapeurs-pompiers pour tenter de lui sauver la vie, cet enfant dont l’avenir était prometteur, selon son grand frère, est parti dans des conditions atroces.



«Ce matin (samedi), après avoir prié, il s’est rendu au daara. C’est en rentrant qu’il a perdu la vie. Dieu en a décidé ainsi. On n’y peut rien», se montre résigné son grand-frère.



«Le corps a été évacué à Dalal Jamm. On attend lundi pour qu’on fasse l’autopsie.Il tenait un exemplaire du Coran à la main en perdant la vie», renchérit son grand-frère.



A Cambérène 2, situé à quelques encablures de la mer, l’incompréhension se mêle à la fatalité à chaque hivernage. Certains ont du mal à s’accommoder de cette situation à cause d’un problème d’assainissement. Avec les fortes pluies tombées ce week-end, plusieurs quartiers de Dakar se sont retrouvés sous les eaux.



le quotidien