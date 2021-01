Destitution et inéligibilité immédiates pour Trump

e Amendement, soit par une procédure d'impeachment.



Encouragée par Trump, l’insurrection violente survenue au Capitole représente quelque chose de nouveau et de profane dans l’histoire des États-Unis. Même à l’approche de l’investiture de Biden le 20 janvier, la fonction de président n’est plus en sécurité dans les mains de Trump. Il doit faire l’objet d’une procédure d’impeachment (à nouveau), être démis de son poste, et ne plus jamais pouvoir exercer quelque fonction publique que ce soit.



Le Congrès est en droit de procéder à un impeachment, mais il n’est pas tenu de le faire. Il peut arriver que les législateurs se résolvent à tolérer certains écarts de conduite de la part du président, considérant que le coût associé au lancement de procédures serait supérieur aux bénéfices. Mais ne nous y trompons pas, ce n’est pas de cela dont il s’agit aujourd’hui.



De la même manière que le prononcé d’une sanction contre un responsable public adresse comme message, la nécessité d’un engagement moral dans le domaine politique, l’absence de sanction envoie le message inverse. En votant l’acquittement de Trump l’an dernier, après le lancement d’une procédure d’impeachment par la Chambre des représentants autour du scandale ukrainien, les Républicains du Sénat ont fait savoir qu’ils n’avaient aucun problème avec la présence d’un président criminel de carrière, quelles que puissent en être les conséquences. Certains soutiens de Trump tels que la sénatrice du Maine, Susan Collins, espéraient que ces procédures serviraient de



Certains font valoir le risque de voir un second impeachment et une inéligibilité permanente venir simplement provoquer la « base » de Trump. Or, cet argument ne tient plus. Quoi que fassent ou ne fassent pas les Démocrates ou les Républicains un minimum raisonnables tels que le sénateur Mitt Romney, Trump et ses soutiens des médias de droite continueront d’inciter le mouvement.



Le populisme de droite ignore en effet, tous les rappels à la réalité ; un décompte pourtant bien réel des votes importe peu aux yeux de ceux qui se considèrent comme les seuls « vrais Américains » (et par conséquent comme les seuls qui comptent). La mobilisation des supposés « vrais Américains » contre les élites malfaisantes et les minorités (qui devraient toutes retourner dans leur «



L’étape cruciale doit désormais consister non seulement à destituer Trump, mais également à l’interdire à vie de tout exercice d’une fonction politique. Bien que cela signifie anéantir définitivement les droits politiques fondamentaux d’un individu, de nombreuses démocraties



Certes, la perspective d’une inéligibilité permanente vient contrarier une idée fondamentale de la démocratie : les individus peuvent changer de mentalité. Contrairement à ce qu’affirmait Hillary Clinton dans son célèbre



Seulement voilà, cette repentance n’aura jamais lieu. Trump a toujours cherché à contourner le processus démocratique. Il ne s’agit pas d’un délit ou d’un crime comme les autres. Ce n’est pas non plus comparable aux affaires commerciales survenues avant (et pendant) sa présidence, pour lesquelles il pourrait être poursuivi. Non, lorsqu’un individu



Traduit de l’anglais par Martin Morel

Jan-Werner Mueller, professeur de sciences politiques à l’Université de Princeton, et membre de l’Institut d’études avancées de Berlin, est l’auteur de l’ouvrage à paraître intitulé Democracy Rules (Farrar, Straus and Giroux, 2021).

