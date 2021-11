Détaché au Palais après son remplacement: Serigne Bassirou Guèye n'a jamais été nommé ministre-conseiller

D'aucuns y voyaient une couverture, mais il n'en est rien. Ayant battu le record de longévité au poste de Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye est bel et bien au Palais présidentiel.



Mais pas en tant que ministre-conseiller. Mais sans aucun doute, il sera d'un grand apport pour le chef de l'Etat sur les questions juridiques.



L'ex-Procureur qui a eu à gérer plus dossiers "chauds" comme Aïda Ndiongue, Khalifa Sall, Adama Sall et Franck Timis, Ousmane Sonko vs Adji Sarr, va disparaître des radars pendant un bon de temps, histoire de laisser son successeur gérer celui qui est taxé comme le plus dangereux de tous.