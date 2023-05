Détection de faux comptes LinkedIn au nom du Gouverneur de la BCEAO

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) informe le public que de faux comptes portant la photographie et le nom du Gouverneur Jean-Claude Kassi BROU sont actuellement actifs sur le réseau social LinkedIn.



Ces comptes ne sont pas authentiques et relèvent d'une usurpation d'identité.

Se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et complices de tels actes frauduleux, la BCEAO en appelle à la vigilance de tous et invite le public à ne pas se laisser abuser.



La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

Source : https://www.lejecos.com/Detection-de-faux-comptes-...