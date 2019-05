Détention "illégale" de passeport diplomatique: Un proche de Me Wade épinglé à l'aéroport Tel est Alexandre Benalla tropical, le neveu de l'ancien Président la République Me Abdoulaye Wade et ex-gorille en chef de la présidence, l'"officier" de police Lamine Faye s'est vu retirer son passeport diplomatique. Cela s'est fait dès sa descente d'avion, avant-hier, à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass.

En provenance d'Europe, Lamine Faye a eu la surprise de voir son prestigieux document de voyage confisqué par les éléments de la Police des frontières. Pis, "Le Témoin" a appris que la police, un corps auquel il est censé appartenir !, ne lui a fourni aucune explication sur les raisons de ce retrait.



Toujours est-il que Lamine Faye fait partie de la liste des personnalités et dignitaires en possession "illégale" de passeport diplomatique. Grandeur politique et décadence diplomatique d'un tout-puissant chef de sécurité de la Présidence, qui avait du mal à comprendre que toute chose a une fin !

