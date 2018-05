Détenu à Bargny : le capitaine Dièye juge la procédure normale

Le capitaine Mamadou Dièye de l’armée nationale, arrêté vendredi devant les locaux de Dakaractu, a encore passé la nuit d’hier au camp militaire du génie de Bargny. Le capitaine Dièye qui, visiblement n’est pas isolé, parle d’une ‘’procédure normale’’ pour justifier ce qu’il subit actuellement.



« Quand deux parties ne se comprennent pas, il faut qu’elles soient entendues et qu’on voit comment trouver une solution au problème. Au plus haut niveau, les gens sont en train d’examiner la question », a fait savoir Dièye à ses interlocuteurs via whatsapp.

L’officier fait état d’un bon traitement dont il ‘’ a bénéficié’’ partout où il a été conduit durant son arrestation.













Le Quotidien