Détournement à la Poste de Louga : la Directrice, le receveur et un charlatan écroués

Du nouveau dans le dossier relatif au détournement de deniers à la Poste de Louga. La Directrice régionale, Rokhaya Sarr, le receveur des postes de Louga, Moussa Oumar Bâ et le charlatan Ousmane Ndiaye ont été placés hier, sous mandat de dépôt. Ils sont inculpés des infractions de détournement de derniers publics, faux et usage de faux en écritures publiques, complicité et charlatanisme.



L’étau se resserre autour des trois personnes mises en cause (pour le moment) dans l’affaire du détournement à la Direction régionale des Postes de Louga. En effet, la Directrice régionale, Rokhaya Sarr, le receveur Moussa Oumar Ba et le charlatan Ousmane Ndiaye ont passé hier leur première nuit à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Louga.



Leur placement sous mandat de dépôt leur a été notifié hier après leur face à face avec le juge d’instruction. Déférés au parquet de Louga depuis lundi passé, ces derniers qui ont fait plusieurs aller-retour à la police et le Tribunal de Grande instance de Louga, ont été entendus hier par un magistrat-instructeur. La Directrice Rokhaya Sarr et le receveur Moussa Oumar Ba, poursuivis respectivement pour détournement de deniers publics faux et usage de faux en écritures publiques… et complicité, étaient assistés de leurs avocats. Ousmane Ndiaye est, lui, inculpé pour charlatanisme.



Pour rappel, à la suite d’une mission que les auditeurs de la Direction nationale de la Poste avaient effectué au bureau de Louga, des malversations ont été découvertes. Les vérificateurs ont finalement mis à nu les pratiques frauduleuses de la Directrice régionale, qui utilisait de fausses factures pour soustraire de fortes sommes d’argent des caisses du bureau des postes de Louga. Le préjudice est estimé pour le moment, à plus de 275millions CFA. Mise aux arrêts par les éléments de la Brigade mixte de Louga, Rokhaya Sarr a entrainé dans sa chute le receveur de Louga et le charlatan Ousmane Ndiaye.

