Détournement, corruption de mineure et pédophilie: Diop Iseg risque 10 de prison Mamadou Diop, qui a passé sa première nuit en prison, hier, est poursuivi pour détournement et corruption de mineure, et pour pédophilie. Le délit de viol suivi de grossesse est pour l’instant écarté, selon "Walf Quotidien". Mais le Directeur général de l’Iseg risque tout de même jusqu’à 10 ans de prison, selon la nouvelle loi criminalisant le viol et la pédophilie, souligne le journal. La même source ajoute que le dossier n'est pas allé en audience de flagrant délit. Désormais, seul le test d'Adn pour déterminer la paternité de l'enfant que porte Dieyna Baldé, peut tirer le mis en cause d’affaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mars 2020 à 09:38



