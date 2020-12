Détournement de 358,7 millions Ecobank: Un Directeur de société arrêté

Rebondissement dans l'affaire du piratage à Ecobank où 358,7 millions ont été détournés du compte de Free Cash. Après l’arrestation de P. D. Kébé, 30 ans, entrepreneur en multimédia, ex directeur de publication d’un site d’information, un deuxième suspect a été cueilli par les enquêteurs. Il s'agit d'Amadou Alioune Diaw, Directeur général de "Sema Export", qui a été déféré, hier, au parquet. D'après les informations de Libération , il est poursuivi pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, tentative de retraits frauduleux d'espèces, faux et usage de faux.Il est accusé d'avoir retiré le 8 décembre dernier 10 millions Fcfa dans une agence Ecobank.

