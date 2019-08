Détournement de deniers publics: Pape Alé Samb, directeur de la Seoh à Fatick sous mandat de dépôt Pape Alé Samb, le directeur régional de la Société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques (Seoh), a été arrêté depuis le 12 juillet dernier, par de la Brigade de gendarmerie de Fimela et placé en détention provisoire à la prison de Fatick, selon "Libération".

Il a été arrêté en même temps que son comptable, pour abus de confiance, détournement de deniers publics et faux et usage de faux.



Les enquêteurs ont pu déceler une entente délictuelle qui a permis le détournement déguisé de "plusieurs millions de FcCa", grâce à de faux justificatifs et de fausses factures.



Des magouilles qui étaient en partie, la cause du manque d’eau récurrent dans les localités de Yayeme, Fimela, Ndangane et Djilor, indique encore le journal.

