Détournement de mineure : Quand l’affaire d’un vol dévoile la rocambolesque histoire d’une fille de 15 ans

M. S., habitant à Guédiawaye, s'est présenté aux policiers pour leur faire savoir que le susnommé F. Fall avait disparu avec sa nièce R. M. depuis trois jours. Sans tarder, les hommes du Commissaire Kébé effectuent une descente à la cité Mixta dans la journée du 14 février 2023.



Les éléments de la Brigade de Recherches retrouvent dans l’appartement trois personnes, à savoir, S. Guèye âgé de 18 ans et tailleur de profession, Nd. Ndiaye âgé de 17 ans et l’élève R. M., âgée de 15 ans. Ils sont conduits au commissariat pour interrogatoire.



Lors de son audition, l’élève a confié qu’elle était à la cité Mixta, invitée par son petit copain F. Fall, arrêté pour vol. Elle précise que c’est d’un commun accord qu’ils sont allés à la cité Mixta pour y passer le week-end.



Elle avoue avoir entretenu des relations sexuelles consentantes avec son petit copain F. Fall. L’élève ajoute que n’ayant plus de quoi payer l’appartement, son petit copain est sorti pour voler. C’est de là qu’il a été interpellé par la police. Une arrestation qu’elle aurait apprise par intermédiaire d’un certain S. Guèye dit «Big», ami du présumé voleur. «Big » est aussitôt interpellé.



Interrogé à son tour F. Fall a reconnu les faits, mais dit ignorer l’âge de sa dulcinée. Toutefois, il rejette le délit de détournement de mineure. Il dit avoir trouvé R. M. à la cité Mixta en compagnie d’une de ses amies.



L’ouvrier Nd. Ndiaye âgé de 17 ans, nie tout rapport sexuel avec l’élève. Selon ses dires, il était invité par son ami S. Guèye alias «Big». S. Guèye dit « Big » pour sa part, a nié toute relation coupable avec l’élève. Ils sont tous déférés au parquet pour détournement de mineure.









