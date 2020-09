Détournement de mineure et attentat à la pudeur : un vieux pervers engrosse une fille de 15 ans et tente de la faire avorter C’est avec des espèces sonnantes et trébuchantes que le vieux Mamadou Lamine Diallo est parvenu à entrainer une fille de 15 ans, M. B sur son lit. Suite à leurs parties de gymnastique horizontale, la petite s’est retrouvée en état de grossesse. Informé, le sexagénaire a tenté de la faire avorter.

Dès qu’il a eu écho de cela, le père de la fille, Ablaye Ba, a déposé une plainte au commissariat de la Médina. Devant les enquêteurs, M.B a indiqué qu’elle fréquente Mamadou Diallo depuis 2 ans. Grâce à sa générosité, Mamadou Lamine Diallo gagnait facilement la confiance des filles qui le surnomment «le patron».



«On se rendait souvent dans sa chambre pour regarder la télévision et il nous offrait 1.000 ou 2.000 Fcfa. C’est dans ces circonstances qu’il m’a proposé des relations sexuelles que j’ai rejetées. Par la suite, il a commencé à exercer du chantage contre moi. Il offrait de l’argent aux autres filles et me laissait en rade sous prétexte que je suis têtue», soutient-elle.



«Du coup, j’ai cédé et couché avec lui. Au cours des derniers mois, je ne voyais plus mes règles. Je m’en suis ouverte à ma mère qui, après m’avoir soumise à un interrogatoire serré, m’a conduite auprès d’une sage-femme. Après consultation, celle-ci a déclaré que j’étais enceinte de 5 mois», raconte la mineure.



Elle ajoute que Mamadou Diallo a l’habitude de lui faire boire des cachets chaque mois depuis qu’ils ont commencé à entretenir des rapports intimes. «Lorsque je lui ai annoncé que j’étais enceinte, il m’a donné un flacon contenant un liquide qu’il m’a demandé de boire. Il m’a fait croire qu’il s’agissait d’un médicament traditionnel », a-t-elle révélé.



Entendu à son tour, le père Ablaye Ba dit avoir constaté que sa fille M. B de 15 ans présentait des signes de grossesse. «J’ai questionné ma fille qui m’a fait savoir qu’elle entretenait depuis quelques années une relation amoureuse avec Mamadou Diallo, notre voisin. Déçu par le comportement de ce dernier, j’ai demandé aux membres de la famille de se rapprocher de lui pour discuter. Non seulement, il avoué son forfait, mais aussi s’est engagé à prendre en charge l’alimentation et les soins de ma fille et du bébé. Sachant que le détournement de mineure est un délit, j’ai porté plainte contre lui».



Cependant, toutes ces accusations ont été rejetées par le mis en cause. Mamadou Lamine Diallo affirme qu’il n’est pas l’auteur de la grossesse, car il n’a jamais entretenu de rapports sexuels avec M. B. «J’étais leur voisin durant 3 ans, mais ils ont déménagé après. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle M. B me rend visite souvent en compagnie de son amie D.D. Je leur offrais de l’argent pour leur faire plaisir. Il y a un an, j’ai demandé la main de M. B, mais son père a dit niet. Je m’en suis tenu à son refus. Il a voulu se venger de moi, parce que j’ai refusé de lui offrir de quoi acheter des chaussures. J’ai accepté la paternité de la grossesse devant ses parents, car je ne savais quoi répondre devant des accusations pareilles », s’est-il défendu.

