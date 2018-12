Détournement présumé au Prodac: L’Ofnac entame les auditions

L’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) s’est saisi de l’affaire du détournement présumé de 29 milliards Cfa au Prodac et dans laquelle est cité le ministre Mame Maye Niang.



Ce dernier qui occupe à l’époque le département de la jeunesse est mis en cause par un rapport de l’Inspection générale des Finances, d’être l’ordonnateur des dépenses. La présidente de l’Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté a annoncé, hier, sur les ondes de la Rfm, lors de sa visite au stand de sa structure à la Foire de Dakar, qu’ils ont déjà commencé les auditions des mis en cause dans cette affaire.



Pour rappel, on soupçonne des surfacturations impliquant l'entreprise israélienne Green 2000 ainsi que le paiement de services non effectués par les coordonnateurs du Prodac, Mamina Daffé et son prédécesseur, Jean-Pierre Senghor.

