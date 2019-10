Détournement présumé de 28 millions à la mairie de la Patte d'Oie : le conseil municipal accuse Banda Diop Le conseil Municipal de la Patte d’Oie est en désaccord avec le maire Banda Diop qu’il soupçonne de faits de détournement portant sur 28 millions, rapporte Le Témoin dans sa livraison du jour.

« Le conseil municipal de la Patte d'Oie a rejeté, à une majorité écrasante, le projet de rectification budgétaire proposé par le maire Banda Diop. Ce dernier, qui a pu retirer de la perception municipale une somme de 28 millions non prévue par le projet de budget de l'année en cours, avait souhaité obtenir du conseil municipal son accord pour approuver, par anticipation, cette dépense pour le projet de budget de l'année prochaine. Car, il s'agit bien d'une dépense non prévue par délibération et, qui plus est, constitue un rajout dont les membres du conseil municipal n'ont jamais eu connaissance », écrit à ce propos le journal.

