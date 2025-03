Détournement présumé de fonds publics: Le comédien Moussa Seck placé sous mandat de dépôt

Selon les informations de "Libération", l’artiste-comédien Moussa Seck est dans de beaux draps. Suite à l’exécution d’un mandat d’amener par la Division des investigations criminelles (DIC), il a été acheminé hier vers les nouveaux locaux du Pool judiciaire financier (PJF), situés à Sacré-Cœur.



Selon nos confrères, repris par "Senenews", son arrestation fait suite à une enquête de l’OFNAC qui a mis au jour une fraude massive, orchestrée lors de la période de la Covid-19, en lien avec la convention État-Employeurs. L’artiste comédien aurait monté un dossier comprenant des employés fictifs et aurait ainsi perçu indûment, la somme de 8,8 millions de francs Cfa de l’État.



Il n’est pas le seul mis en cause dans cette affaire. Avant lui, deux autres individus avaient déjà été inculpés pour concussion. À la suite de l’ouverture d’une information judiciaire, Moussa Seck a été placé sous mandat de dépôt hier, par le juge du cinquième cabinet financier. L’instruction de ce dossier promet de faire éclater de nouveaux scandales et d’autres arrestations pourraient suivre.