Détournement suppose au fonds Force Covid-19 : Sonko engage la responsabilité de Macky Sall

Il cite, en exemple, les conclusions des rapports de l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), de l’Inspection générale d’Etat (Ige), de la Cour des Comptes, entre autres.



Selon lui, le président Macky Sall ne peut aucunement être dédouané dans cette affaire car, ajoute-t-il, «il n’a pas donné l’ordre pour que le détournement supposé de 94 milliards reproché à Mamour Diallo soit élucidé».

Au contraire, affirme-t-il, il a nommé la personne visée à un poste de responsabilité. Aussi les scandales des «trafics de faux billets et des passeports diplomatiques n’ont pas été bien traités», trouve Ousmane Sonko.



L’annonce du ministre du Finance et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, de saisir le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne saurait suffire. Pour lui, «le peuple doit réclamer des comptes sur la gestion des fonds destinés à la pandémie».



Pour cela, il revient sur les manifestations prévues, comme la marche programmée ce vendredi 30 décembre 2022, de la société civile et le concert de casserole que l’opposition compte organiser le demain, samedi 21 décembre, jour de l’adresse à la nation du président Macky Sall, pour son discours de fin d’année.

