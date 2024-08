Dette de l’Etat : EIFFAGE arrête ses chantiers et limoge 1300 employés C’est à la fis une mauvaise nouvelle et un sale temps qui se signalent à Eiffage Sénégal. En effet Source A souffle que pas moins de 1300 personnes y ont perdu leur emploi. Et pour cause, souligne le journal, «lasse de courir derrière les dettes que lui doit l’État, Eiffage arrête les chantiers ».

Avant d’en arriver à cette situation, rembobine la source, « l’entreprise française, ayant très souvent recours à la sous-traitance, payait de sa propre poche les factures de ses prestataires » en attendant de rentrer dans ses fonds.



Sauf que « les rencontres entre Eiffage et certaines hautes autorités n’ont pas eu l’effet escompté », glisse le quotidien d’information. Celui-ci avance sur d’autres structures comme CSE et CDE font aussi face aux mêmes difficultés.



