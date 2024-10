Dette des pays à faible revenu : Le G24 pour un réexamen complet pour répondre aux préoccupations

«Nous nous félicitons que le réexamen du cadre de viabilité de la dette des pays à faible revenu prenne en compte de nouveaux défis à relever tels que les risques liés au changement climatique, la dette publique intérieure et les scénarios complexes de restructuration de la dette. Néanmoins, nous attendons avec impatience le réexamen complet, dont nous espérons qu’il répondra aux préoccupations fondamentales liées à la méthodologie », lit-on dans le document.



De plus, ajoute le G24, la récente approbation de l’utilisation de droits de tirage spéciaux (Dts) pour l’acquisition d’instruments de capital hybride par des détenteurs agréés constitue une avancée significative. Le plafond approuvé de 15 milliards de Dts pourrait multiplier par quatre l’octroi de prêts, notamment en faveur des objectifs de l’Alliance mondiale du Groupe des vingt (G20) contre la faim ainsi que des objectifs de développement durable et des objectifs climatiques. Nous appelons les pays bénéficiant d’une solide position extérieure à envisager de redistribuer volontairement des Dts, notamment par le biais des banques multilatérales de développement (Bmd), lorsque c’est juridiquement possible, tout en veillant à respecter le caractère d’avoir de réserve du Dts et à garantir sa liquidité.



Dans la même dynamique, le G24 souligne que l’amélioration en cours des instruments de prêt du Fmi offre une autre occasion de s’attaquer aux problèmes qui se posent aux pays membres, tout en renforçant la résilience financière du Fmi. Il salue les améliorations apportées au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (Ffrd), entre autres les ajustements apportés à sa conception afin de faciliter les décaissements rapides, d’éliminer les réformes à double objectif et d’assurer la continuité des programmes. Le G24 dit attendre avec impatience que d’autres travaux soient effectués pour mettre en place la fonction du Ffrd en matière de préparation aux pandémies.



