Dettes dues aux opérateurs semenciers, secteur des Btp… Plusieurs milliards décaissés selon le président Bassirou Diomaye Faye

D’importants efforts ont été consentis pour apurer, pour une période de 4 années, les arriérés dus aux opérateurs agréés pour les semences et les matériels agricoles pour plus de 80 milliards de francs CFA. Sur un montant de 113 milliards constatés à la fin 2024, une somme de 70 milliards a été décaissée à la fin du mois mars 2025. Il en est de même du secteur des BTP, où des paiements sur arriérés de 62,08 milliards ont été effectués et un montant de 66,7 milliards est prévu dans la LFI 2025 », a révélé Bassirou Diomaye Faye.



Enfin, a-t-il ajouté, l’apurement des rappels, loin d’être exhaustif, a atteint les 19,53 milliards de FCFA, à la fin du mois de mars 2025, pour un effectif bénéficiaire de 9.479 enseignants. Il s’y ajoute selon lui, des mises en solde concernant 1.198 maîtres et professeurs contractuels pour un impact budgétaire annuel de 5,79 milliards FCFA.



Pour renforcer et soutenir activement l’autonomisation économique des femmes, renseigne le chef de l’Etat, la phase 2 du programme Pavie de la Dr, avec une dotation d’un montant de 107 milliards de FCFA, sera lancée dans les prochains jours. Elle sera couplée à un vaste programme innovant de 3.000 fermes intégrées sur une superficie de 15 000 hectares répartis sur l’ensemble du territoire, associant agriculture et élevage.



«Ainsi, dès cette année 2025, nous lancerons le programme innovant des coopératives agricoles communautaires, structures destinées à renforcer les capacités de production des agriculteurs et éleveurs, notamment des jeunes et des femmes, et à favoriser leur accès aux marchés. Ces avancées réalisées malgré les contraintes budgétaires, sont le socle de perspectives ambitieuses », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Adou FAYE