Deuil: Eloi Sessou, le célèbre styliste ivoirien, repose à jamais au cimetière de Grand-Bassam Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 14:31 | | 0 commentaire(s)| Après la levée du corps et la messe de requiem à la Cathédrale St-Esprit de Grand-Bassam, Eloi Sessou repose désormais dans sa dernière demeure au cimetière de Grand-Bassam depuis le samedi 14 Septembre 2019.

Cette dernière cérémonie d’adieu s’est déroulée en présence d'une foule importante, constituée, en grand nombre, de sa famille, des amis, des stylistes et mannequins, des animateurs, de la chorale de l’église St-Jean de Cocody dont il était membre.



Le styliste a tiré sa révérence le 22 Août 2019 dernier au CHU ( Centre hospitalier universitaire) de Cocody, des suites d’un mal qu’il a traîné depuis plusieurs mois. Ses obsèques, commencées le mercredi 4 septembre dernier ont pris fin le samedi 14 septembre dernier à la Cathédrale St-Esprit de Grand-Bassam. Tous ont rendu, par des prières et dans une grande tristesse avant cette véritable séparation, un dernier hommage mérité à l’habilleur officiel des Miss CI.





En 16 ans de carrière, Eloi Sessou a apporté sa noble contribution au rayonnement de la mode en Côte d’Ivoire. Grand acteur des grands évènements, Eloi Sessou laisse derrière lui une famille et des admirateurs inconsolables dans la désolation.





Père d’une fille, l’on retiendra de Eloi, un dévot vertueux qui vivait pleinement sa foi chrétienne, un homme respectueux qui aimait le travail bien fait. À 42 ans, Eloi Sessou, le créateur de mode et le styliste-modéliste, range définitivement les ciseaux, laissant un grand vide dans la mode ivoirienne. Son oeuvre et son art resteront à jamais gravés dans les coeurs des férus de belles coupes et des dandys.



Adieu l’artiste!



Mam Dieng





