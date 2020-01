Deux hommes présentés comme des Sénégalais se marient dans un pays voisin (vidéo)

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2020

C’est incroyable mais vrai. Tenues sénégalaises, chansons sénégalaises, danses « sénégalaisement » provocantes. L’on se croirait au pays sauf que les faits se déroulent dans un autre pays voisin. Pis, c’est un mariage qui, on l’imagine, n’aurait jamais eu tant d’aisance au Sénégal. Et pour cause, l’union a été scellé entre deux hommes présentés comme des Sénégalais. Filmés et très à l’aise devant l’objectif, ceux-ci ne s’en cachent apparemment pas. Les images vous laisseront bouche-bée :