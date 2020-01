Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Deux meilleurs remèdes pour combattre les champignons sur le cuir chevelu Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 14:01 | | 0 commentaire(s)| Comment combattre les champignons sur le cuir chevelu? Certains remèdes maison peuvent nous aider à combattre ces champignons.





Également connue sous le nom de teigne, l’infection par champignons du cuir chevelu est un problème qui peut affecter tout le monde.



Les symptômes peuvent aller d’une chute de cheveux légère accompagnée de petits squames.



Comment éviter les champignons sur le cuir chevelu ?



Selon la Clinique Mayo, il est difficile de prévenir la présence de champignons sur le cuir chevelu, car il s’agit d’une infection très contagieuse. Cependant quelques une de ces mesures aident à réduire le risque :



- éviter de garder les cheveux mouillés trop longtemps



- ne pas utiliser de bonnets ou chapeaux sur cheveux mouillés



- maintenir ses cheveux propres et utiliser un bon shampoing



- éviter le contact avec des animaux infectés



- informer les enfants et les adultes sur les facteurs de risque de cette infection



- ne pas utiliser les effets personnels d’autres personnes tels que des peignes, des pinces, des bonnets, des coussins, des serviettes…



Gardez propres toutes les objets utilisés à l’heure de prendre soin des cheveux.

Application de vinaigre



Prenez deux tasses de vinaigre et faire bouillir en premier. Avant d'appliquer, laisser refroidir. Maintenant, mélanger le vinaigre refroidi avec de l'eau, mais la mesure devrait être de 1: 8, respectivement. Rincer les cheveux ensemble avec ce mélange avant d'appliquer le shampooing.



Gommage au bicarbonate de sodium



Le bicarbonate de sodium a un effet antifongique très efficace sur tous les types de champignons. Utilisé comme exfoliant, il élimine les cellules mortes et atténue les démangeaisons.



Mélangez la tasse d’eau chaude et la cuillère à soupe de bicarbonate de sodium.



Puis, appliquez sur le cuir chevelu après le bain avec des massages circulaires et laissez agir 5 minutes.



Enfin, lavez abondamment à l’eau.



Le soin au yaourt et citron



Dans un récipient, mélangez une demi-tasse de yaourt nature et un peu de jus de citron. Appliquez ensuite la préparation sur votre cuir chevelu. Laissez poser environ 30 minutes. Rincez avec beaucoup d’eau et séchez bien vos cheveux. ce remède naturel peut être utilisé à raison de trois fois par semaine.



Il faut être conscient du fait que gratter la zone infectée augmente l'infection au lieu de le réduire.











Yolande Jakin



