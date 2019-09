Deux milliards au chef de l'opposition: La réaction de Mamour Cissé PSD/ JANT BI Le secrétaire général du Parti social démocrate (PSD Jant-Bi), et dernier directeur de cabinet de Me Abdoulaye Wade, a donné son avis sur l’octroi de deux (2) milliards FCFA au chef de file de l’opposition sénégalaise. Mamour Cissé n’y voit aucun inconvénient.

« Il y a deux milliards FCFA qui vont être alloués au chef de l’opposition. Mais c’est essentiel parce que ça fait partie intégrante de ce qui a été voté au référendum. On doit avoir un chef de l’opposition et tous les pays qui se respectent, l’ont », a soutenu Mamour Cissé sur la Rfm.



S’agissant du montant, il rappelle qu’il n’y a jamais eu de discussion autour de cela. Toutefois, M. Cissé affirme que si un président de la République élu peut avoir 8 à 10 milliards FCFA de caisse noire, c’est un minimum que le chef de file de l’opposition puisse être dans les conditions, car, à tout moment, il peut remplacer le président de la République.



Quant au financement des partis politiques, le secrétaire général du PSD/Jant bi, a appelé à en débattre, car estimant que c’est quelque chose d’essentiel.

