Deux morts dans une collision à Kaolack

Deux personnes sont décédées et sept autres blessés dans une collision entre deux véhicules, survenue ce mardi, dans la région de Kaolack (centre).



L'APS qui donne l'information, indique que l’un des rescapés est grièvement blessé dans ce choc qui a eu lieu entre les villages de Sikatroum et Thiariack.



Le drame s’est produit sur une route latéritique de la commune de Keur Baka. L’un des véhicules impliqués était en provenance de Diambour, un village de la commune de Thiaré Keur Baka, tandis que l’autre venait de Sikatroum.



Alertés, des agents de la 31e Compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour secourir les victimes. A leur arrivée, ils ont dû recourir à une scie pour sauver les victimes coincées dans l’un des véhicules.