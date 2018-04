Deux thiantacounes évacués à l’infirmerie

24 heures après leur grève de la faim, Pape Anne et Abdoulaye Diouf ont été évacués, hier, vers 22h, à l’infirmerie de la Maison d’arrêt et de correction de Thiès. Le premier souffrait de maux de tête, alors que le second se plaignait de maux de ventre.



L’infirmier de garde leur a signifié qu’il ne pouvait leur donner de médicaments à jeun. Il leur a conseillé de manger. Ce que les deux thiantacounes ont refusé, préférant mourir plutôt que de renoncer à leur combat.















L’Observateur