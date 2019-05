Deux voies sacré-cœur : Une fille percute violemment deux voitures avec une BMW flambant neuve Le pire a été évité de justesse sur les deux voies sacré-cœur juste à côté du restaurant "Jakarlo". C'est dans la nuit du samedi au dimanche vers 3 heures du matin qu'une fille qui était à bord d'une voiture BMW serie 535 flambant neuve a percuté violemment un taxi, avant de terminer sa course sur une autre voiture Nissan Qashqai qui était garé sur le trottoir.

Mais fort heureusement plus de peur que de mal. Les quatre personnes qui étaient dans la voiture sont sorties indemnes.

Source seneweb



Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2019 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|



