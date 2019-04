Accueil Envoyer Partager sur facebook Deux voleurs gagnent le gros lot, la loterie refuse de les payer Rédigé par La rédaction de leral.net le 26 Avril 2019 à 11:48 Mark et Jon-Ross, deux Anglais de 36 et 31 ans, ont tiré le gros lot à la loterie nationale anglaise. Cette dernière refuse cependant de les payer, car ils auraient acheté leur ticket grâce à une carte bancaire volée. Ce qui n’empêche pas les deux hommes de vivre dans le luxe depuis quelques jours.

Les deux Anglais ont gagné le gros lot de la loterie anglaise, soit l’équivalent de 4,6 millions €. Mais jusqu’aujourd’hui, la loterie a tout simplement refusé de les payer. Elle a d’abord été suspicieuse lorsque les deux hommes ont affirmé ne pas avoir de compte bancaire à leur nom. Après vérifications, la loterie découvrira qu’ils avaient pourtant bel et bien acheté le ticket gagnant grâce à une carte bancaire.



Ils ont expliqué à des représentants de la loterie qu’il s’agissait de la carte d’un ami, dénommé John, sans pouvoir donner davantage d’informations. La loterie suspecte donc que la carte utilisée a été volée. Surtout que les deux hommes ne sont pas des inconnus des services de police. Mark a déjà été condamné 22 fois pour 45 infractions pénales. De son côté, Jon-Ross a déjà été condamné pour plusieurs vols.



Interviewés par le Sun, les deux hommes désirent « acheter des propriétés de luxe » et « prendre soin d’eux », car « ils l’ont bien mérité ». Ils ont également expliqué au journal une différente histoire quant à l’achat de leur ticket. Ils affirment avoir donné 10€ à un inconnu pour qu’il leur achète le ticket gagnant.



En attendant, la loterie refuse toujours de les payer alors que les autorités vérifient si la carte bancaire utilisée a bel et bien été volée.



