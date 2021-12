Deuxième phase du Ter : La Bid approuve une ligne de financement de 65,5 milliards de FCfa

Selon un communiqué de presse, la Bid prévoit également un autre financement de 5 millions de dollars Us (2,9 milliards de FCfa) en faveur du Sénégal, dans le cadre du Fonds de solidarité islamique pour le développement (Fsid) pour la construction d'un complexe commercial et résidentiel Waqf au profit des «Daras».



La même source signale qu’au total, le conseil d’administration a approuvé le 18 décembre dernier, un financement de 1,6 milliard de dollars pour de nouveaux projets de développement dans les pays membres situés en Asie, en Afrique et en Europe. Les projets approuvés dans les différents pays couvrent plusieurs secteurs de développement, notamment la construction de routes et le transport à grande vitesse ; énergie propre et renouvelable ; volaille, pêche, irrigation et agriculture ; alimentation des enfants ; enseignement universitaire et technique ; ainsi que la formation professionnelle.

Le conseil d'administration de la Banque islamique de développement (Bid), a approuvé le 18 décembre dernier, un financement de 100 millions d'euros (65,5 milliards de FCfa) pour la seconde phase du Train express régional (Ter) qui va de Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass ). Pour la première phase, la Bid a apporté un financement de d'un montant de 300 millions d'euros (196 milliards de FCfa).

