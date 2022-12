Devant le Doyen des juges : Adji Sarr déballe sur Mc Niass

D’après ‘’Les Echos’’, l’ex-masseuse a profité de ce face-à-face avec le magistrat-instructeur, pour expliquer comment elle a piégé Mc Niass.



Ainsi, elle avoue l’authenticité des audios. Mais, elle dit avoir menti à Mc Niass pour voir s’il est digne de confiance. « Je ne connais pas et je n’ai jamais rencontré les personnes citées dans les audios », ajoute Adji Sarr.



Et, elle révèle : « Mc Niass voulait m’épouser. Il m’a demandé de réclamer 600 millions FCfa et des terrains au régime, puis de verser l’argent dans son compte ».