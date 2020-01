Devant le Staples Center de Los Angeles: Les fans de Kobe Bryant inconsolables (photos)

Dimanche soir, le Staples Center affichait deux visages. Celui de la fête et de la musique et celui des larmes et du chagrin. Alors que les Grammy Awards avaient lieu dans la mythique salle de Los Angeles, à l’extérieur, des centaines de fans ne pouvaient retenir leurs larmes. C’est là que, pendant 20 ans, Kobe Bryant a enchanté le public avec les Lakers. Le joueur légendaire, idole des fans de basket mais dont l’aura va bien au-delà des dunks et des paniers à 3 points, est mort à 41 ans, plus tôt dans l’après-midi. L’Américain a péri dans un accident d’hélicoptère avec 8 autres personnes, dont sa fille Gianna, âgée de seulement 13 ans.



Aussitôt la tragique nouvelle officialisée, les fans se sont naturellement réunis devant le Staples Center, allumant des bougies, déposant des fleurs, des dessins et des maillots. «Au début, vous vous dites que ce n’est pas vrai. Mais c’est vrai et ça craint. C’était une légende dans cette ville. Il nous a appris qu’avec le travail, vous pouvez être le meilleur dans n’importe quoi. Toutes ces vidéos qui le montraient s’entraînant tard dans la nuit furent une inspiration pour nous», a commenté Kyle Robinson, un amoureux des Lakers, auprès du «Los Angeles Times».



«Je crois que beaucoup de gens ont grandi avec Kobe comme mentor. Il ne s’agit pas que de basketball. Il s’agit de votre approche de la vie en général. Beaucoup de gens de L.A. prennent ça à cœur. Et même après sa retraite, cette ville est la ville de Kobe», a ajouté un autre supporter, Ryan Apfel, auprès du quotidien américain.



«C’est la maison qu’il a construite, a commenté un autre fan, cette fois sur CBS. C’est son domaine et je me sens obligé, en tant qu’admirateur, de rendre hommage à Kobe».