Développement d’entreprenariats entre entreprises sénégalaises et des pays germanophones : La Der/Fj accueille la « Innovation mission Dakar 2022 »

Les occidentaux, pour ne pas dire le monde entier, s’intéressent de plus en plus du Sénégal. Le milieu des affaires attire plus d’un. Ce matin, une délégation de chefs d’entreprise de pays germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse) a effectué une visite à la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj).



« Cette mission commerciale germanophone appelée Innovation mission Dakar 2022 est conduite par une délégation composée d’acteurs qui évoluent dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, des finances, de l’éducation, de la santé et de l’architecture. » C’est le porte-parole de la mission qui s’exprimait ainsi.



Pour Christoph Mayer, le but de la mission commerciale est, d’identifier, de relier, de connecter les entrepreneurs des quatre pays pour créer des partenariats fructueux au bénéfice d’un développement partagé.



Le choix porté sur le Sénégal est, d’après le cofondateur de l’entreprise Prosper Africa, motivé par le rôle si important que joue le pays dans l’innovation et la transformation digitale. A l’en croire, la mission s’effectue pour la première fois mais les initiateurs trouvent qu’il y a tant de potentialités et d’espoir qui permettront de la faire encore dans l’avenir.



Du côté du Sénégal, Samba Séne a fait une présentation mettant en exergue la vision, les réalisations et les acquis du pays dans le domaine de la transformation digitale. Le directeur de Wiss Africa, une entreprise qui intervient dans le digital, l’innovation et la cyber-sécurité explique : « Ce que j’ai voulu montrer dans cette présentation est qu’aujourd’hui le Sénégal fait partie des destinations importantes de l’innovation technologique en Afrique. »



En 2021, dit-il, le Sénégal était en cinquième (5ème) position en Afrique en termes de levée de fonds dans ce domaine. Ce qui est assez spécial, selon lui mais, qu’il faut absolument qu’on maintienne. « Il y a de la matière pour maintenir cette position-là parce qu’il y a beaucoup d’entreprises, de startups intéressantes qui font des performances dans différents domaines comme ceux des fintechs, de la logistique mais aussi dans le secteur de la e-santé entre autres. », argue M. Séne.



Tout cela, poursuit-il, a été rendu possible par un certain nombre d’initiatives prises au niveau étatiques avec, notamment, la stratégie Sénégal numérique 2025, l’amélioration du cadre général d’exercice de l’activité dans le domaine du digital (le Code des communications électroniques qui a été amélioré en 2017), la loi startup, toutes les stratégies autour de la cyber-sécurité et les toutes incitations qui arrivent petit-à-petit pour permettre aux entreprises de ce secteur de s’épanouir et de se développer.



Du côté du privé également, il souligne qu’il y a des initiatives parce que, ajoute M. Séne, les entreprises se sont regroupées et organisées soit dans Sen startup ou dans Optic, cadres où elles se réunissent pour faire entendre leur voix mais aussi pouvoir traiter avec les services de l’Etat afin d’améliorer l’écosystème d’agir en synergie pour le développement du pays.

