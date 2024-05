Développement d’une taxonomie verte : La coopération allemande appuie l’Etat du Sénégal

Lors d’un atelier tenu ce lundi, 6 mai 2024 dans la capitale sénégalaise, le directeur du projet Accès des Pme aux financements de la Giz a souligné que le Sénégal a affiché sa volonté à s’engager vers une transition énergétique ambitieuse avec l’objectif de monter à 40 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030.



Pour Sevrin Peters, cette ambition n’est pas sans coût, « pour donner une estimation à titre d’exemple le coût de réalisation de la contribution déterminée au niveau national (Cdn) du Sénégal s’élève à 13 milliards de dollars américains ».



Il a soutenu que malgré beaucoup d’efforts et de volonté, la mobilisation de fonds pour adresser les défis environnementaux reste un défi majeur d’où la pertinence d’outils comme la taxonomie verte qui facilite et augmente le volume de capitaux publics et privés vers ces objectifs.



En établissant des critères, a-t-il dit, la taxonomie verte permet aux utilisateurs, comme les investisseurs, les entreprises et les intermédiaires financiers, d’évaluer la capacité des activités économiques qui rentrent dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement ou de la lutte contre le changement climatique.



M. Peters a déclaré que cet atelier marque une étape importante du processus qui fera du Sénégal le 3ème pays en Afrique et le 1er pays de la zone UEMOA à publier une taxonomie.



Il s’est dit confiant qu’à la fin des travaux du comité de pilotage (Copil) les principaux résultats seront atteints. Il s’agit notamment, a-t-il cité de la validation de l’objectif et de l’orientation de la taxonomie sénégalaise ; de la validation les secteurs prioritaires proposés ; de la définition de l’interopérabilité avec les autres taxonomies et, enfin, de la validation de la feuille de route pour les prochaines étapes.



Le processus de développement de la taxonomie verte sénégalaise a été lancé le 6 juillet 2023 par la coopération allemande à travers la Giz, le ministère en charge de l’environnement et de la transition écologique et celui chargé des finances et du budget.



Depuis cette date, a souligné M. Peters, nous avons pu atteindre des objectifs clé dont la mise en place du comité de pré-figuration de la taxonomie dont le comité de pilotage se réunit aujourd’hui (6 mai 2024).



Bassirou MBAYE