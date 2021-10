Développement de Sédhiou: Une entente décretée pour tirer cette localité vers le sommet La jonction entre Dr. Annette Seck Ndiaye, directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) et Driss Junior Diallo, DG de l'Organe de Régulation du Système de Récépissé d'Entrepot de marchandises au Sénégal (ORSRE ) est un rapport établi entre deux profils de métiers. Si la première citée est une pharmacienne de formation, le second est ingénieur financier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Deux personnalités, ayant en commun Marsassoum, leur terroir de naissance se sont retrouvées. Ces passionnés s’engagent pour le développement de la région de Sedhiou, partant, la Casamance naturelle. Le jour de célébration de la naissance du Prophète Mohamed, ce lundi 18 octobre, nombreuses ont été les notabilités coutumières, religieuses et sociales â saluer la retrouvaille de ces deux fils de Marsassoum.



D’après la source, il s’agit de deux profils de métier, autour d’une cause commune qui reste le développement de la région de Sédhiou â laquelle, le Président Macky Sall a consenti un réel investissement économique et social. Fait suffisant pour unir les forces et fédérer les énergies politiques locales par ordre de compétences en vue de consolider les acquis et envisager d'autres réalisations sous l'impulsion de l'actuel régime.



Le combat pour le développement, c'est bien à ce niveau que se situe l'enjeu. C'est d'ailleurs la conviction de Driss Junior Diallo pour qui, "le Président Macky Sall a réparé les inégalités et disparités en matiere d'infrastructures routières, sanitaires, tout comme il s'est révélé en plus grand promoteur du développement économique et social de la région de Sedhiou." Parmi les merveilles, figurent le Pont de Marsassoum, la route Sedhiou-Marsassoum et Marsassoum Badiouré, le nouvel hôpital régional de Sédhiou à vocation sous régionale, équipé de dispositifs de derniere génération. A ce tableau reluisant, s'ajoute un fort taux d'électrification des localités urbaines, péri-urbaines et rurales de l'ancienne capitale de la Casamance.



De l'avis de Dr. Annette Seck, Sédhiou a toujours rayonné de par la haute dimension de ces hommes politiques et qu'il faille aujourd'hui, tenir haut le pavé. "Le President de la République pour toutes ses réalisations en Casamance, particulièrement dans la région de Sedhiou ne devrait pas être déçu par une panne d'unités des élites locales", a-t-elle indiqué.



Passée à la loupe, l'unité d'actions politiques entre Dr. Annette Seck et Driss Junior Diallo participe non seulement, de la nécessité d'une convergence de vues sur le développement communal de Marsassoum, mais lue sous l'angle global, l'acte posé inaugure à la veille des élections locales de bonnes perspectives politiques pour « Benno Bokk Yaakar » de Sédhiou. Un cadre, dont les différents responsables devraient intégrer la dynamique. Pour certains observateurs politiques, Dr. Annette Seck est aujourd'hui, créditée de très fortes bases pour justifier ses ambitions de diriger et de faire gagner la coalition présidentielle aux élections municipales à Marsassoum. Driss Junior Diallo qui a déclaré sa candidature à la candidature au poste de Président du Conseil départemental de Sedhiou, reste une personnalité réelle autour de laquelle, prévaut un consensus à tout point de vue.



Les signaux sont donnés par la réalité politique à la base. Au sommet de la hiérarchie politique de décrypter le message pour ne pas se tromper d'hommes ou de femmes aux investitures. Le choix, selon qu'il est bon garantit la victoire.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos