Développement du continent africain : Des acteurs misent sur le capital humain et la bonne gouvernance

« Je ne dirais pas que le 21e siècle est celui de l’Afrique mais, peut-être celui de l’Afrique », relativise Mamadou Ousmane Kane. Qui ajoute que « nous avons des atouts comme la jeunesse et les ressources naturelles pour faire de ce siècle celui de l’Afrique ». Mais, précise-t-il, « nous devons bien travailler ».



En ce sens, le ministre des affaires économiques qui a ouvert la 4ème édition des Financial afrik awards hier dans la capitale mauritanienne Nouackchott, a relevé deux piliers essentiels pour un développement durable du continent africain. « Nous devons travailler sur l’éducation de la jeunesse et sur la bonne gouvernance pour faire du 21e siècle celui de l’Afrique », insiste M. Kane.

Le capital humain et la bonne gouvernance ont dominé les échanges lors du premier panel « L’Afrique en 2050 : enjeux et défis » . Dans ce sillage, il a été indiqué que la problématique liée à la bonne gouvernance et aux secteurs d’investissements constituent parfois un frein au développement. Aussi, le problème relatif au capital humain et à la bonne gouvernance a beaucoup été soulevé. Car, certains acteurs, soulignent que « même si les jeunes sont bien formés, parfois ils ne trouvent pas un cadre favorable pour montrer leur compétence et leur savoir ».



Par ailleurs, la problématique liée à la dette africaine a été soulevée. Mais la dette ne constitue pas un problème selon le gouverneur de la banque centrale de Mauritanie. En effet, pour Cheikh El Kebir Moulaye Taher, « il faut investir dans des secteurs rentables qui peuvent justifier le remboursement des montants empruntés ».



Il a souligné, également, l’importance des ressources nationales notamment l’épargne aussi bien des résidents que de la diaspora pour financer l’économie. L’intégration africaine, avec une monnaie unique convertible comme l’ont fait l’Europe et les Etats Unis, constitue un atout majeur pour le développement du continent, soutiennent les acteurs lors du panel sur le thème : L’Afrique en 2050 : enjeux et défis.

Bassirou MBAYE, envoyé spécial à Nouakchott











