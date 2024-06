Développement économique-social et environnemental des zones rurales : La Fondation Sonatel inaugure le Projet Village de Tomboronkoto

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2024 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

«Il crée ou renforce significativement les infrastructures éducatives et sanitaires de ces zones enclavées et éloignées des capitales économiques et administratives. Depuis 22 ans, la Fondation Sonatel contribue à améliorer les conditions de vie des populations à travers divers projets de développement durable », renseigne la Fondation Sonatel.



Le concept « Projet Village », lancé en 2015, précise-t-on, est une réponse concrète aux défis d'accès à l'éducation, aux soins de santé de qualité pour tous, à l'eau et à l'énergie dans les régions les plus reculées. Avec un investissement de plus 350 millions de FCFA à Tomboronkoto, la Fondation Sonatel concrétise des réalisations majeures qui bénéficieront à 29 villages environnants et à une population d’environ 200.000 habitants.



Le Projet Village de Tomboronkoto comporte la réhabilitation et l’équipement de l'école élémentaire Mariama Bakary Keita de Tomboronkoto : treize classes ont été entièrement rénovées et équipées, offrant un cadre propice à l'apprentissage et contribuant à la réduction du taux d'abandon scolaire. Il y a également la construction d'un poste de santé avec maternité : un poste de santé doté d’une maternité et équipé de matériel médical moderne a été construit, visant à réduire la mortalité maternelle et infantile et à garantir des soins de qualité. La construction de logements pour le personnel médical.



La Fondation a aussi construit un Daara pour soutenir l’éducation religieuse et culturelle locale. En plus, des installations solaires ont été mises en place pour garantir un accès fiable à l'énergie, favorisant l’autonomie énergétique des infrastructures.



Le Projet village de Tomboronkoto apporte assurément des améliorations significatives aux conditions de vie des populations, notamment la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l’accès à des soins de qualité, l’amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage, l’autonomie énergétique.



Aujourd’hui, informe la même source, ce sont 8 projets « village » qui sont financés par la Fondation Sonatel à Thicatt Ouloff, Sob 2, Mbakhna, Sarème, Déguerre, Gandoul, Mérina Sarr et Tomborokoto respectivement dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Matam, Diourbel, Fatick, Thiès, Louga et Kédougou. «Depuis plus de deux décennies, la Fondation Sonatel œuvre pour le développement économique et social des communautés au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. À travers des projets dans les domaines de l’éducation, de la santé, et des infrastructures, la Fondation Sonatel s'engage à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables », lit-on dans le document.

Adou FAYE





Source : La Fondation Sonatel a inauguré le 8 juin 2024, le projet village de Tomboronkoto. Selon un communiqué de presse, le Projet Village, au nombre de huit (08) depuis 2015, s'inscrit dans le cadre des actions de la Fondation pour le développement économique-social et environnemental des zones rurales.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-economique-s...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook