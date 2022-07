Développement territorial durable de Saint-Louis : le relogement des sinistrés de Guet Ndar en perspectives

Abordant le développement territorial durable de Saint-Louis, le Président de la République a également informé le Conseil, qu’il procédera aux lancements des travaux de l’hôpital de 400 lits et des travaux de construction de 500 logements.



L’initiative entre dans le cadre du projet de résilience et de relogement des sinistrés de Guet Ndar et de l’inauguration des travaux de la digue de protection de Saint-Louis, dans le cadre de la lutte contre l’érosion côtière dans cette ville particulièrement touchée par les effets des changements climatiques.