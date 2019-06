Dg, politiciens et hommes d’affaires sur les traces de Macky…Le Président traqué jusque dans son Oumra Qui a besoin du Pape se rend à Rome dit-on mais au Sénégal qui a besoin de Macky Sall l’attend à la Mecque. N’étant plus sur la liste d’émargement des assidus du Palais, certainement bloqués par le protocole et les contingences politiques, ces apporteurs d’affaires ont jugé utile de payer le billet, l’hôtel et les frais de séjour à Djeddah pour tailler bavette avec l’homme fort du pays.



Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2019

Des Directeurs généraux, des politiciens ou encore de simples hommes d’affaires, à défaut de voir le Président à Dakar, ont pris la direction de la Mecque pour des manœuvres devant déboucher sur un tête-à-tête avec Macky Sall.







Que nous rapportent nos radars, capteurs et autres antennes déployés du côté de la Kaaba où la Oumrah, communément appelé le petit pèlerinage, bat son plein ? Selon des sources de Kritik, le Sénégal en miniature, composé de Dg, avocats, politiciens de tous les bords politiques, et hommes d’affaires, s’y est déporté.



Si certains ont fait le déplacement pour la Oumrah, d’autres, l’écrasante majorité, a payé le billet en espérant tailler bavette avec le Président Macky Sall qui s’y trouve pour les besoins du 14ème Sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI). À en croire nos interlocuteurs, outre le camp présidentiel, des adversaires politiques ont également cassé leur tirelire pour mettre la main sur le Président.



Mais, la plus grande attraction reste et demeure le député et griot du Président, le très controversé Farba Ngom. Armé d’une pile de dossiers, Farba a confié à des proches qu’il préfère traiter ses dossiers - cv et dossiers d’hommes d’affaires en souffrance au Trésor - avec le Président en toute tranquillité, loin des yeux indiscrets de la capitale.



D’autres hommes d’affaires et apporteurs d’affaires ont fait coïncider leur séjour avec la visite du chef de l’Etat pour avoir l’opportunité de le croiser en privé. Une source autorisée de dire qu’un hôtel très prisé de Djeddah refuse du monde pour le lot sénégalais de clients qui a débarqué cette dernière semaine .

Pape Sarr (Kritik)



